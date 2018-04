Printemps : le retour du miel

Le Printemps est de retour en Corrèze, et les abeilles aussi : le bon moment pour une visite de santé. La colonie a-t-elle passé l'hiver, la reine est-elle toujours présente ? Depuis quelques jours, c'est ce que vérifient ces apiculteurs professionnels, un père et son fils aux petits soins, pour chacune de leurs mille ruches corréziennes. "Dans 2-3 jours, on mettra des hausses, ce qui va permettre à nos abeilles d'y entreposer le nectar de pissenlit, parce qu'il commence à fleurir. Autrement, en ce qui concerne les petites colonies, ce nectar de pissenlit va permettre de se grossir, et elles seront certainement prêtes pour la prochaine miellée qui sera l'acacia", explique Yvan Delaunay, apiculteur corrézien.

"C'est toujours une loterie"

Le miel d'acacia, c'est le grand absent des rayons. Dans leur boutique de Brives-la-Gaillarde (Corrèze), cette famille d'apiculteurs a épuisé depuis longtemps ses maigres stocks. En cause, deux années de mauvais temps, qui ont également eu raison du miel de ronce et de bourdaine. Récompensé en janvier par trois médailles au concours des miels de France, cette année, ce professionnel attentif se prend toutefois à espérer une année convenable. "De toute façon, il faut toujours espérer en apiculture, c'est toujours une loterie". Alors 2018 sera-t-elle capricieuse ou généreuse ? Pour le savoir, rendez-vous en mai pour le premier miel de l'année, le pissenlit, un concentré de printemps.

