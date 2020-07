Picardie : des chips françaises

À Saint-Aubin, dans l'Aisne, une entreprise fait des chips picardes. Il y a un an, deux amis d'enfance fils d'agriculteurs ont quitté leur carrière respective pour se lancer dans l'aventure de la pomme de terre tranchée et dorée. L'idée a germé il y a une dizaine d'années. "On a fait de la colocation ensemble. Moi j'étais plus axé dans la grande distribution et André dans l'agricole", raconte Étienne Lemoine, codirecteur de La Chips Française.

"Cuisson artisanale"

Déjà, les deux amis faisaient des chips pour leurs copains qui venaient prendre l'apéro. Aujourd'hui, ils utilisent des pommes de terre sont récoltées dans un champ qui appartient au beau-père d'Étienne. Et depuis le mois d'avril, elles sont transformées à 500 mètres du champ, sur une ligne de production flambant neuve avec une technique de cuisson qui fait toute la différence. "C'est une cuisson au chaudron, une cuisson artisanale", explique André Vanlerberghe. Plus douce, plus lente, elle préserve le croquant de la chips.

Le JT

