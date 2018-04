Pâques : la chasse aux œufs

Une course effrénée dans un parc prestigieux : le petit Amaury a déjà fait une belle prise. "J'en ai eu 4 oranges, et 3 bleus", explique-t-il fièrement. Pas le temps de jeter un coup d'œil au château de Vaux-le-Vicomte (Seine-et-Marne), cette merveille du XVIIe siècle. Pour Amaury, l'urgence, c'est d'échanger ses œufs en plastique contre des œufs en chocolat.

"Transmettre un peu de culture à mes enfants"

Les parents, eux, sont plutôt accros au jardin à la Française et à l'architecture : "Ce qui me plait, c'est l'espace, la verdure, les paysages, le côté historique, pour pouvoir transmettre un peu de culture à mes enfants", confie un père. À Nancy (Meurthe-et-Moselle), on joue des coudes pour débusquer les œufs. "C'est des œufs en plastique ! Dans la petite cabanette, on va échanger les œufs contre des vrais œufs en chocolat". Et maintenant, il ne reste plus qu'à les manger, sans trop en abuser.

