Pain au chocolat ou chocolatine ? La guerre des chefs

Le message est clair. Dans une vidéo publiée sur Twitter, les chefs étoilés Michel Sarran, Philippe Etchebest et Hélène Darroze appellent la fameuse pâtisserie en débat, une "chocolatine". Ils répondent à un autre grand chef, celui de l'Élysée, Guillaume Gomez. Il avait publié sur Twitter une photo de deux douceurs, avec la légende suivante : "Alors à droite, une chocolatine, à gauche, un pain au chocolat #TeamPainAuChocolat." Au sommet de la gastronomie française, on aime bien provoquer, mais surtout plaisanter. "On voit l'amitié qu'il y a derrière ce débat, c'est sur le ton de la bonne humeur", déclare Michel Sarran.

Une journée mondiale de la chocolatine

"C'est un jeu entre nous, et on n'est pas du tout fâchés. Je leur souhaite une très belle journée mondiale de la chocolatine vendredi [15 novembre]. Je penserai à eux en mangeant mon pain au chocolat", ironise Guillaume Gomez. Bien évidemment, à Toulouse (Haute-Garonne), les artisans ont choisi leur camp. "C'est forcément Michel Sarran et Etchebest qui ont raison, puisque "chocolatine" c'est vraiment plus joli", déclare Françoix Xavier, un artisan boulanger.

