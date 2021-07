Nutri-Score : les craintes des producteurs

Emilie Boué élève 400 porcs de Bigorre par an à Bouilh-Devant, dans les Hautes-Pyrénées. L'éleveuse respecte le cahier des charges de cette Appellation d'origine contrôlée (AOC) en nourrissant ses porcs de fruits, de glands et d'herbe, entre autres, pour respecter la qualité du gras du jambon. Ce fameux gras que l'on retrouve dans le jambon serait classé D sur l'échelle du Nutri-Score, soit un produit peu favorable sur le plan nutritionnel.



Les exploitations des producteurs bientôt en péril ?

La Commission européenne envisage de rendre le Nutri-Score obligatoire sur tous les produits alimentaires. Une nouvelle qui effraie le directeur de l'Institut régional de la qualité agroalimentaire en Occitanie, Pierre Ginèbre : "Le sel et les nitrites qui ont été enlevés ont été remplacés par un certain nombre d'autres produits pour garder la même onctuosité, la même texture et le même goût. Et on a rajouté un certain nombre de produits chimiques pour corriger les défauts." Le Nutri-Score ne prend pas en compte les additifs et les pesticides ; il pourrait donc priver les produits étiquetés D ou E de publicité en cas d'adoption du projet, et mettre en péril les exploitations des producteurs.