Normandie : le bulot de Granville distingué label d'indication géographique protégée (IGP)

Le bulot, petit coquillage au corps biscornu et aux saveurs iodées, a pour port d'attache Granville (Manche). Chaque année, dans cette ville de Normandie, entre 6 000 et 9 000 tonnes de bulots sont pêchées. C'est un incontournable sur les tables de poissonniers. Le coquillage vient d'obtenir une distinction européenne : le label IGP, pour indication géographique protégée. Celui-ci encadre les techniques de pêche et garantit le niveau de qualité et de fraîcheur du bulot de Granville. "Le pêcheur doit ramener son bulot dans les 12 heures, au maximum, après le moment où il l'a pêché, la mise en vente doit se faire dans les 24 heures et l'exploitation du produit (...) doit se faire dans les 48 heures", explique Didier Leguelinel, coprésident de la commission bulot du comité régional des pêches.

"Une reconnaissance des efforts faits par la profession"

Il aura fallu 11 ans pour que l'Union européenne décerne au mollusque normand le précieux label. C'est une victoire pour la soixantaine de bulotiers de la baie qui prennent la mer chaque matin. "C'est une reconnaissance des efforts faits par la profession", estime Guillaume Lenoir, pêcheur de bulots. Avec ce nouveau label, le bulot de Granville pourrait rayonner bien au-delà des frontières de la Normandie.

