Noël : le panettone, le dessert favori des Italiens

Le panettone, dessert indispensable sur toutes les tables italiennes à l'heure de Noël. Cette brioche, fourrée aux raisins et parfumée d'agrumes, a été créée à Milan (Italie) et sa recette est inchangée depuis le XVe siècle. Les caméras de France Télévisions ont suivi sa fabrication en pleine nuit, dans une boulangerie de la capitale italienne, à Rome.

Un dessert vendu au kilo à Rome

Les ingrédients, notamment le levain artisanal et la farine, sont mélangés et reposent ensemble pendant plusieurs heures. Puis, le pâtissier manie le produit à sa guise. La pâte repose une heure, et, à partir de ce moment-là, le gâteau peut être façonné. Après une quarantaine de minutes de cuisson, la brioche est mise au repos, le moule à l'envers. À Rome, ce dessert se vend au kilo, entre 10 et 20 euros.

