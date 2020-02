Neuf Français sur dix consomment bio de temps en temps, selon un sondage

Une vie plus bio qui est partagée par toutes les tranches d'âge mais connaît des variations selon les régions.

Neuf Français sur dix consommaient bio de temps en temps et cinq sur dix au moins une fois par semaine en 2019, selon le baromètre annuel Etude Spirit Insight pour l’Agence BIO paru jeudi 20 février sur la consommation et la perception des produits bio en France.

Des différences régionales

Si en 2018, 12 % des sondés consommaient quotidiennement des produits bio, en 2019 le chiffre connaît une augmentation de deux points, à 14 %. Le pourcentage de personnes ne consommant jamais de produits bio lui est en baisse : il s'élève à 11 % en 2019, contre 12 % l'année d'avant, mais reste stable par rapport à 2015.

14 % des Français consomment tous les jours des produits biologiques. Et selon le baromètre de l'Agence Bio, il existe des différences régionales dans la consommation de produits bio : alors que 19 % des habitants de Bretagne consomment quotidiennement du bio, ce chiffre tombe à 8 % en Centre-Val de Loire et dans les Hauts-de-France.

Une consommation qui dépasse l'alimentaire

La consommation de produits bio va au-delà des produits alimentaires. 64 % des sondés achètent des produits d'entretien ménager écologiques, 61 % des produits cosmétiques et d'hygiène cosmétiques, 44 % des produits de jardinage utilisables en agriculture bio et 34 % achètent du textile biologique.

Une vie plus bio qui est partagée par toutes les tranches d'âge, même si plus l'on est jeune, plus l'on est sensible à des arguments écologiques, tandis que plus on vieillit, plus on parle plutôt d'acte citoyen. Ainsi, 60 % des sondés disent consommer bio pour préserver leur santé, 50 % mettent en avant le goût et la qualité, et 45 % la préservation de l'environnement.

Cette étude a été réalisée en ligne du 15 au 27 novembre 2019 sur un échantillon représentatif de la population nationale de 2 000 personnes.