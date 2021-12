Mayenne : les restes de la cantine scolaire à emporter pour limiter le gaspillage alimentaire

Récupérer les repas non-distribués à la cantine et les revendre à un prix modique aux habitants de la commune pour éviter le gaspillage alimentaire. Cette idée est celle d'Hervé Tison, maire de Congrier (Mayenne). Dans la cantine de l'école, cinquante élèves, de la maternelle au CM2 on des goûts en matière de gastronomie. Difficile de contenter tout le monde chaque jour.

Café communal

Pour éviter le gâchis, des règles ont été mises en place. Le principe : chacun est obligé de goûter. Si on aime, on peut se servir et se resservir. Mais pas question d’en laisser dans l’assiette. Le système fonctionne. Depuis un an, les restes sont reconditionnés dans de grandes boîtes en verre pour être redistribuées. Les boîtes de la cantine sont acheminées à quelques dizaines de mètres de là, dans un café communal. Elles sont rangées dans l’armoire réfrigérée, en attendant de trouver preneur, pour un euro. Les clients sont des personnes âgées ou des habitants du village qui n’ont pas forcément l’envie ou le temps de cuisiner. Plusieurs communes alentours s’intéressent de très près à l’initiative anti-gaspillage de Congrier.