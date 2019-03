Marché : les premières gariguettes sont arrivées

Même à 5 € la barquette, difficile, sur les marchés, de résister aux gariguettes. "C'est le bonheur, elles sont très parfumées, très douces", reconnaît une cliente. "On sent le retour du soleil", s'enthousiasme même un autre. Les premières fraises de la saison, cette année, sont un peu en avance : deux semaines environ, grâce à la météo clémente des derniers mois. Et elles font fureur : à 11 heures, sur le marché d'Arles (Bouches-du-Rhône), le primeur a déjà tout vendu.

50 à 80 kg de fraises récoltées chaque jour

"C'est la nouveauté, le printemps. Les premières fraises, ça fait toujours plaisir", reconnaît le primeur, Étienne Marti. Dans le Gard, où sont cueillies ces fraises, on en récolte déjà 50 à 80 kg par jour. Mais c'est encore loin de la production des prochaines semaines, où cela pourra monter à 1,5, voire 2 tonnes quotidiennement.

