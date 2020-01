Manche : l'épicerie Gosselin, une affaire de famille

C'est une épicerie devenue une marque connue et reconnue. Depuis 130 ans, l'épicerie Gosselin présente ses épices et ses spiritueux haut de gamme. En 1889, Clovis Gosselin fondait sa petite épicerie à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche). À cette époque, tout était vendu au détail : la moutarde, le sucre, le sel, les eaux de vie et les épices.

"C'est la caverne d'Ali Baba"

130 ans plus tard, c'est l'arrière-petite-fille qui tient la boutique, devenue une véritable institution, mais aussi une affaire de famille. Après Clovis, il y a eu Albert et Maurice. Au fil des années, la maison Gosselin est devenue une référence à travers la France et le monde grâce à ses produits de qualité. Le magasin s'est progressivement agrandi et de nouveaux rayons ont vu le jour. "C'est la caverne d'Ali Baba je suis hyper gourmande (...) j'adore, j'ai l'impression d'avoir 4 ans", explique une cliente.

