Lyon : la mairie bannit le foie de ses réceptions et agace les acteurs de la filière

Après Strasbourg (Bas-Rhin), Grenoble (Isère) et Villeurbanne (Rhône), la ville de Lyon (Rhône) a décidé de bannir le foie gras de ses réceptions officielles. La mairie pourrait aller encore plus loin en demandant aux restaurants de limiter son service. "Je pense que c'est unanime de la part de tous les chefs, on va bien continuer à faire du foie gras, on va bien continuer à faire plaisir à nos clients, et on va peut-être même rajouter un deuxième plat sur notre carte", réagit Christophe Marguin, chef et président des Toques blanches.

"Si la bête souffre, elle ne digère pas"

À Montenach (Moselle), Charles Keff élève des oies depuis 1988. Passionné du terroir, il se défend de faire souffrir les animaux. "Si la bête souffre, elle ne digère pas, elle n'aura pas de foie gras. Alors avant de parler, qu'on aille sur le terrain et qu'on écoute les gens qui savent de quoi ils parlent", s'emporte le producteur. Sur un marché de Périgueux (Dordogne), capitale du foie gras, les consommateurs s'agacent des annonces à répétition. "À force de tout supprimer, ce sera plus la peine de vivre", ironise une cliente. Chaque année, les Français consomment en moyenne 230 grammes de foie gras.