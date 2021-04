Lustucru intéressé par le rachat de Panzani

Panzani, c'est un nom emblématique du marché des pâtes. Pourtant, ses propriétaires pourraient bien mettre l’entreprise en vente d'ici peu. Les concurrents sont intéressés : la marque est la préférée des Français. De plus, le secteur est en pleine ébullition. Avec le confinement, les ventes ont explosé : 857 millions d’euros de chiffre d'affaires ont été enregistrés en 2020, soit un bond de 12,1 % en un an.

Renforcer sa place sur le marché

Le français Lustucru est intéressé par le rachat de Panzani. Il pourrait alors significativement renforcer sa position sur le marché. "L’intérêt c’est d’avoir une surface plus importante, et de pouvoir d’une part avoir un chiffre d’affaires qui augmente, et aussi avoir probablement une capacité de négociation avec les grands distributeurs plus importante", explique Sandra Sanouillet, experte de la grande distribution. Contacté, Panzani a fait savoir que la vente n’était pas encore actée.