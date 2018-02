Loi alimentation : les prix vont-ils flamber dans les supermarchés ?

Faire ses courses coûtera plus cher en 2018. C'est en tout cas ce qu'estime l'UFC-Que choisir. Selon elle, un foyer français devra débourser 177 euros de plus par an en moyenne, premier effet de la loi alimentation qui encadre les promotions et augmente le seuil de revente à perte des grandes surfaces. L'association estime que l'augmentation globale des prix de la grande distribution sera comprise entre 1.7 et 5 milliards d'euros.

Nouvelle loi, mais prix toujours bas ?

Mais d'autres calculs estiment que cette estimation n'est pas réaliste : si l'on ne prend en compte que les produits alimentaires, ce montant serait divisé par deux. Elle serait comprise entre 900 millions et 2.5 milliards d'euros. Si la grande distribution promet de respecter cette nouvelle loi, les dirigeants des grandes enseignes ont déjà confirmé vouloir poursuivre leur politique de prix bas.









Le JT

Les autres sujets du JT