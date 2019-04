Listeria : rappel de quatre marques de charcuteries

Des charcuteries vendues dans les magasins Auchan, Casino et Monoprix font l’objet d’un rappel de produit suite à une contamination bactérienne aux listeria.

Jambon sec, saucisson, speck, coppa… Prudence si vous avez récemment acheté de la charcuterie : plusieurs lots vendus dans les magasins Auchan, Casino et Monoprix font en effet l’objet d’un rappel de produits. En cause : la présence possible de bactéries Listeria monocytogenes, un germe à l’origine de listérioses, des toxi-infections alimentaires potentiellement sévères.

Comment reconnaître les lots concernés ? Quatre marques différentes sont pointées du doigt :

Plateau Dégustation Italie 160g Auchan

Code-barres EAN 3596710407217, numéro d’identification vétérinaire FR 11.262.047 CE.

Lots et dates limites d’utilisation optimale (DLUO) :

210114018 - DLUO 29/04/2019

210114564 - DLUO 13/05/2019

210114839 - DLUO 20/05/2019

210115093 - DLUO 26/05/2019

210115348 - DLUO 05/06/2019

L’assiette italienne 160g Casino Saveurs d’ailleurs

Code-barres EAN 33222472946939, estampille sanitaire FR 11.262.047 CE.

Lots et dates limites de consommation (DLC) :

10115349 - DLC 05/06/2019

210114587 - DLC 14/05/2019

210113923 - DLC 30/04/2019

210114861 - DLC 21/05/2019

Assiette de charcuterie italienne 150g Montagne Noire frais emballé

Code-barres EAN 3339720417582 et estampille sanitaire FR 11.262.047 CE.

Lots et dates limites d’utilisation optimale (DLUO) :

210114770 – DLUO 16/04/2019

210115020 – DLUO 20/04/2019

210115175 – DLUO 28/04/2019

Assiette italienne 160g Monoprix

Code EAN 3350033051980, Lot 210114612 et date limite de consommation 15/05/2019.

Vigilance jusqu’à huit semaines après l’ingestion

Les différentes marques recommandent aux personnes en possession de ces produits de ne pas les consommer et de les rapporter au magasin pour obtenir remboursement. Les personnes qui auraient tout de même consommé l’un de ces produits et qui présenteraient de la fièvre isolée ou accompagnée de maux de tête sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

La listériose peut en effet entraîner des complications sévères comme une septicémie ou une infection du système nerveux.

Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes car la listériose entraîne un risque de fausse couche, d’accouchement prématuré ou d’infection néonatale sévère. Les personnes immuno-déprimées et les personnes âgées doivent également être vigilantes.

Enfin, la période d’incubation s’étend de quelques jours à huit semaines après l’ingestion d’un aliment contaminé. Tout symptôme survenant dans ce délai doit donc pousser à consulter un médecin.