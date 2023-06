Listeria : des box de pâtes Lustucru rappelées dans toute la France

Les box de pâtes "serpentini carbonara" de la marque Lustucru, mises en vente depuis le 8 juin, font l'objet d'un rappel pour suspicion de Listeria.

"Suspicion de présence de Listeria monocytogenes" dans les box de pâtes "serpentini carbonara" de la marque Lustucru, de 360g, indique le site gouvernemental Rappel conso. Un rappel a donc été émis pour ces produits mis en vente depuis le 8 juin et initialement consommables jusqu’au 4 juillet (Lot C1560/hh : mm/C14).

Ces box ont été distribuées dans "la France entière", dans les magasins de Casino, U, Auchan ou par le groupement d’achat des centres E. Leclerc (Galec), chez Intermarché, Netto ou encore Provera, la centrale d’achat des hypermarchés Cora et supermarchés Match.

Si vous en avez acheté, ne les consommez pas

Les personnes ayant consommé ce produit "risquent de souffrir de listériose, une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines", insiste Rappel conso. "Les personnes qui auraient consommé" ces box et qui "présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir", explique le site gouvernemental.