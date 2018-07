Listeria dans des légumes surgelés : "Il est possible que d'autres produits soient rappelés dans les prochains jours", annonce la DGCCRF

Après la découverte de listeria dans certains légumes surgelés produits en Hongrie, Loïc Tanguy, directeur de cabinet à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a prévenu jeudi sur franceinfo, que d'autres rappels de produits sont possibles en France.

Loïc Tanguy, directeur de cabinet à la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), a prévenu, ce jeudi, sur franceinfo, que d'autres rappels de produits sont possibles en France, après la découverte de listeria dans certains légumes surgelés produits en Hongrie. "On n'a pas encore fini de contrôler la traçabilité, donc il est possible que d'autres produits soient rappelés dans les prochains jours", a-t-il indiqué.

"La traçabilité peut donc être complexe"

"Ces produits sont des légumes surgelés qui sont incorporés dans des plats préparés. La traçabilité peut donc être complexe, il peut y avoir plusieurs intermédiaires entre la personne qui a importé les légumes et celle qui a fabriqué le plat qui sera consommé, et il faut un peu de temps pour que l'on puisse s'assurer que toutes les entreprises ont bien pris les bonnes décisions et bien fait les rappels qui étaient nécessaires", a expliqué Loïc Tanguy.

"Les entreprises qui ont été destinataires de ces légumes doivent ordonner le rappel. Nous, notre travail intervient dans un deuxième temps, c'est de contrôler que toutes ont bien fait leur travail, pour être sûrs de protéger les consommateurs", a ajouté le directeur de cabinet, qui a précisé que la DGCCRF a également pour mission de relayer les références des produits concernés sur son site internet.

47 personnes touchées en Europe

Au 15 juin, la contamination à la listeria avait touché 47 personnes en Europe, et provoqué neuf décès, selon l'autorité sanitaire européenne Efsa. Les produits en cause ont été fabriqués à base de légumes surgelés produits dans l'usine hongroise du groupe belge Greenyard. Les distributeurs concernés en France sont Lidl, Carrefour, Auchan, Intermarché et Leader Price.

L'autorité hongroise chargée de la sécurité alimentaire a décidé, le 29 juin, de demander à Greenyard de procéder au retrait et rappel de ses légumes surgelés, notamment du maïs, fabriqués entre le 13 août 2016 et le 20 juin 2018.

"Pour rappel, la listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines, détaille la DGCCRF sur son site internet. Les symptômes habituels sont une fièvre plus ou moins élevée, accompagnée de maux de tête et parfois de troubles digestifs (nausées, diarrhées, vomissements). Des complications neurologiques (méningite, encéphalite) peuvent également survenir dans certains cas. Les femmes enceintes, chez qui les conséquences de la listériose peuvent être graves pour l’enfant à naître, doivent être particulièrement attentives à ces symptômes, ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées."