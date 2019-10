Lille : le premier producteur français de champignons condamné pour tromperie

Il avait vendu 162 tonnes de champignons polonais en les faisant passer pour français.

Le tribunal correctionnel de Lille a condamné vendredi 25 octobre la société La Gontieroise à une amende de 13 500 euros pour tromperie et absence de traçabilité, rapporte France Bleu Nord. La société nordiste avait vendu, entre novembre 2017 et mars 2018, 162 tonnes de champignons polonais en les faisant passer pour de la production entièrement française.

Une bactérie avait décimé la production locale

L'un des dirigeants de l'entreprise a également été condamné à 2 700 euros d'amende. Il explique avoir "dû faire face à la pression des grandes et moyennes surfaces", alors qu'une bactérie avait "décimé sa production". "Nous avons eu un problème brutal de production", raconte Didier Motte. Alors que les grandes et les moyennes surfaces lui demandent davantage de produits labellisés "origine France", la société La Gontieroise n'est plus capable de fournir. Le dirigeant propose à ses clients de leur livrer des champignons polonais, ce que les centrales d'achat refusent.

Pour éviter de perdre ses clients, Didier Motte décide alors de mélanger les champignons français aux champignons polonais, et de les vendre comme production 100% française.