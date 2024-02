Les toxi-infections alimentaires collectives n'ont jamais été aussi hautes en France depuis 1987, selon Santé Publique France

Elles se manifestent principalement par des troubles gastro-intestinaux. Les toxi-infections alimentaires collectives (Tiac) n'ont jamais été aussi hautes en France depuis 1987 et la mise en place de la surveillance, selon un rapport de Santé Publique France publié le 21 février. En 2022, 16 763 personnes ont été touchées par ces maladies infectieuses d'origine alimentaires et 17 personnes en sont mortes.

Ce record intervient après deux années de baisse en 2020-2021, "très certainement liées à la mise en place de mesures de distanciation physique et de l’application des gestes barrières pendant la pandémie", avance le rapport de Santé publique France. En 2022, le nombre de Tiac est reparti à la hausse, dépassant le précédant record de 2019 (15 641 Tiac et 12 morts). Ce sont surtout les toxi-infections collectives liées à des repas au restaurant qui augmentent : leur part est passée de 35 à 45% entre 2021 et 2022. La part des Tiac faisant suite à des repas familiaux a, elle, diminué, passant de 33 à 25% sur un an.

Des "mesures correctives" dans des restaurants

"Les principaux agents responsables des Tiac, précise l'agence de sécurité sanitaire (ANSES) sur son site, sont les toxines bactériennes (produites par Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens et Bacillus cereus) les salmonelles, et les virus entériques". Est considérée comme toxi-infection l'apparition d'au moins deux cas de symptomes gastro-intestinaux "dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire".

La transmission des Tiac est, dans la majorité des cas, liée au manque de respect des règles d'hygiènes quand on consomme des œufs ou de la viande, rappelle Santé Publique France. La bactérie la plus virulente, la salmonelle, est à l'origine de 42% des infections. Elle est très présente dans les œufs et cause de fortes gastro-entérites.

Santé publique France précise qu'en 2022 591 mesures correctives ont été prises (information/formation du personnel, désinfection d’établissement, demande de travaux, fermeture d’établissement et saisie de denrées) suite à des Tiac survenues en restaurations collectives ou commerciales.