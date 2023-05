Intoxication alimentaire, travaux, banque... Comment fonctionne l'appli "Signal Conso" pour dénoncer les fraudes à la consommation ?

Après un site internet, la direction de la consommation et de la répression des fraudes a lancé lundi une application du même nom. Objectif : accélérer la procédure de signalement et de régler, si possible, le litige à l'amiable.

Article rédigé par Sophie Auvigne Radio France

Le site internet Signal Conso a enregistré, lundi 22 mai 2023, un demi million de signalements. Une petite moitié concerne exclusivement le commerce en ligne. (KETTY BEYONDAS / MAXPPP)

Un colis qui n'arrive pas sans explication du vendeur, une location de vacances qui n'a rien à voir avec la commande prépayée, des appels en dehors des heures autorisées pour du démarchage... Voici un exemple des désagrément du quotidien qu'il est désormais possible de signaler à la Direction de la consommation et de la répression des fraudes en quelques clics seulement et, désormais, directement depuis son smartphone. La DGCCRF a lancé, lundi 22 mai, une application gratuite dédiée baptisée "Signal Conso". >>> "Shrinkflation" : une enquête de la Répression des fraudes confirme que plusieurs entreprises réduisent les quantités sans informer les consommateurs "Signal Conso" propose ainsi de cliquer sur l'une des 17 catégories de problèmes recencés. L'appli fait par exemple la différence entre un achat en magasin ou en ligne. Il y a également un onglet "travaux réparation", "téléphonie internet", "banque assurance" ou encore "restaurant", "voiture", "énergie" ou même "intoxication alimentaire"... Une version en anglais pour les JO Ensuite, il faut répondre à toute une série de questions destinées à mieux cerner le sujet. Si vous le souhaitez, la direction de la consommation et de la répression des fraudes vous propose de transmettre votre message à l'entreprise concernée. L'étape suivante est plus incertaine : l'entreprise peut réagir vite et faire un geste commercial - c'est souvent le cas - mais elle n'a pas l'obligation de vous répondre. Alors certes, si les signalements la concernant sont nombreux et restent sans réponse, la DGCCRF peut déclencher des contrôles, voire des sanctions. Preuve de l'intérêt des consommateurs : le grand frère de l'appli, le site "Signal Conso" vient d'enregistrer un demi-million de signalements. Une petite moitié concerne exclusivement le commerce en ligne, viennent ensuite les achats en magasin, les travaux de rénovation et les voyages. Mais au ministère de l'Économie, on prévoit d'autres types de problèmes avec l'afflux de touristes attendus pour la coupe du monde de rugby ou pour les Jeux olympiques de Paris 2024 . L'appli "Signal Conso" va s'adapter à ces grands évènements sportifs grâce à une version en anglais et de nouveaux onglets très ciblés.