Les salades en sachet sont-elles à éviter ?

Déjà coupées, prélavées, lavées, rincées et essorées, les salades en sachet représentent un gain de temps certain (en moyenne dix minutes selon le syndicat des fabricants). Mais que valent-elles réellement d'un point de vue nutritionnel et santé ? Contiennent-elles des additifs, de l'eau de Javel comme on l'entend dire parfois ? Qu'en est-il de leur teneur en vitamine C et de leur impact écologique ?

Notre diététicienne, Angélique Houlbert, fait un tour d'horizon des salades en sachet en rappelant qu'elles doivent rester une solution de dépannage, d'autant plus que le prix au kilo reste élevé, souvent le double de celui d'une salade fraîche... Peut-être faudra-t-il alors réfléchir à deux fois lorsqu'on hésitera au rayon légumes pour gagner quelques minutes... Retrouvez tous les conseils de notre diététicienne en vidéo.