Les légumes aussi ont un sexe

"Les fruits et les légumes ont toujours joué un rôle dans l'histoire par leur texture, leur symbolique et leur forme, plus ou moins érotique", explique Nathalie Helal. Elle explique par exemple que "l'asperge a été interdite dans les couvents à une époque, parce que les bonnes soeurs estimaient que ce n'était pas du tout un légume convenable, qu'il ne fallait pas manger cette grande tige qui s'allonge vers le ciel". Selon Nathalie Helal, manger et faire l'amour sont deux passions vitales.

Une passion amoureuse à l'origine de la pêche Melba

La pêche, par exemple, a une connotation très érotique en raison de sa forme. Le grand chef Auguste Escoffier, par exemple, aurait créé la pêche Melba car il était amoureux de la cantatrice australienne Nellie Melba. Dans son livre, Nathalie Helal retrace la longue histoire de ces relations entre nourriture et passion amoureuse.

Le JT

Les autres sujets du JT