Le marché de Rungis investit le Grand Palais à Paris pour ses 50 ans

La journaliste Julie Poirier se trouve au Grand Palais à Paris pour le festival du bien manger organisé par le marché de Rungis. Le festival s'ouvre vendredi 15 novembre. "Les fruits et légumes représentent 70% des arrivages au marché de Rungis", indique Julie Poirier. Parmi les 140 exposants, il y a aura Thierry Mouneyrac, grossiste pommes et poires. Ce festival est l'occasion de faire découvrir ses produits au consommateur. "On montre nos produits haut de gamme. On vend un peu près 7 000 à 8 000 tonnes de pommes par an et aujourd'hui on attend le grand public pour négocier", explique-t-il.

Une nouvelle race de pomme

C'est l'occasion aussi de présenter un nouveau produit, une nouvelle race de pomme, produite dans le Val de Loire. Le grossiste a aussi mis en place un nouvel emballage plus petit, pour que le consommateur puisse acheter directement auprès du grossiste. Et il faudra négocier les prix. Les portes du Grand Palais s'ouvrent à 19 heures vendredi 15 novembre.

Le JT

