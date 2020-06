Le groupe Carrefour rappelle des charcuteries italiennes après la découverte de listeria

Les produits concernés ont été fabriqués par l'entreprise italienne Fumagalli et commercialisés sous les marques Carrefour bio et Carrefour sélection.

Dix types de charcuteries italiennes, fabriquées par la société Fumagalli et commercialisées sous les marques Carrefour bio et Carrefour sélection, font l'objet d'une procédure de rappel après la découverte de listeria dans des lots de mortadelle. Bresaola, coppa, speck... Le retrait concerne l'ensemble des lots des produits listés par Carrefour dans son communiqué, vendredi 19 juin, quelle que soit leur date limite de consommation.

"Des autocontrôles ont mis en évidence la présence de Listeria monocytogenes à des teneurs supérieures à celles autorisées dans deux lots de Mortadella Carrefour bio", explique le distributeur. Celui-ci a donc "décidé, par principe de précaution, d'étendre le rappel à tous les autres produits de charcuterie tranchés et conditionnés sur le même site de fabrication" de la société italienne Fumagalli. Le service de presse n'est pas encore en mesure de préciser quels sont les volumes concernés.

Jusqu'à huit semaines de délai d'incubation

Carrefour recommande aux personnes qui détiendraient ces produits "de ne pas les consommer et de les détruire ou de les rapporter au magasin, où ils leur seront remboursés". Par ailleurs, le groupe invite ceux qui auraient consommé ces charcuteries et "présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, (...) à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation".

En effet, la listeria est une bactérie qui peut entraîner des complications chez les plus fragiles et notamment chez les jeunes enfants, les personnes âgées, les patients aux défenses immunitaires basses et les femmes enceintes. Le délai d'incubation de la listériose peut aller jusqu'à huit semaines. Les clients peuvent joindre gratuitement le service consommateurs au numéro suivant : 08 05 900 024.