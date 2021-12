L’art de la miniature : une passion dévorante et contagieuse

Une exposition qui résonne comme une tendance qui s’affirme. "Small is beautiful" est un rendez-vous dédié à l’art miniature. Un monde poétique et féerique qui trouve un écho sur les réseaux sociaux.

Il paraît que tout ce qui est petit est mignon, et que ce n’est pas la taille qui compte. Les passionnés de miniature n’iront pas dire le contraire. Dans son placard, Stéphanie Houdaille, créatrice de "L’atelier de Steph", y a aménagé un atelier, où son mini monde prend vie. Elle fabrique des aliments minuscules en pâte polymère, une sorte de pâte à modeler. A l’approche de Noël, elle doit honorer des commandes pour son site internet. Après le modelage et la couleur, place à la cuisson des miniatures, au four, comme de vrais gâteaux. Avec le confinement, elle a laissé derrière elle le métier d’assistante maternelle pour se consacrer à sa passion dévorante des miniatures, qui l’apaise.

Le souci du détail

Et il faut croire que c’est contagieux. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à se passionner pour l’infiniment petit, à recréer des scènes de la vie quotidienne. Le souci du détail, jusqu’à l’obsession. La miniature est tendance, elle est même devenue un art et trouve sa place dans les musées. A Paris, une exposition lui est dédiée et des artistes émergent. "Beaucoup viennent du monde du street art aussi. Donc ces artistes, avec la miniature, reproduisent aussi ces messages qu’ils ont envie de faire passer", déclare Serge Victoria, producteur de l’exposition "Small is beautiful" (Galerie Joseph, Paris).