Landes : le prix des baguettes augmente face à la hausse des prix du gaz et de l'électricité

Dans une boulangerie de Dax (Landes), la baguette a augmenté de 10 centimes depuis le mois de décembre. En cause, le prix de l'énergie, toujours plus cher. Esteban Costa, artisan-boulanger, installé depuis trois ans, a vu s'envoler le prix de ses factures. "C'est une augmentation de plus de 40% pour l'électricité, 35% pour le gaz", confie ce dernier. Pour conserver ses trois employés et son apprenti, il a dû augmenter ses tarifs de 10 centimes sur le pain, et 20 centimes sur la pâtisserie. Comme lui, de nombreux boulangers landais devraient augmenter le prix du pain durant le mois de janvier.

Hausse de 5 à 10 centimes sur le prix du pain début janvier

D'autres ont fait le choix de conserver leurs tarifs. Céline et Laurent Saison, artisans-boulangers, déplorent aux aussi une augmentation du coût de l'énergie et du prix de la farine. Dans leur petite boulangerie de Saint-Paul-lès-Dax (Landes), la baguette restera toutefois à 1 euro. Les artisans ont décidé de s'adapter. "Il faut travailler sans avoir trop de perte, essaye de bien gérer ses stocks… C'est vrai que ce n'est pas évident", rapporte Céline Saison. Le prix du pain devrait augmenter de 5 à 10 centimes dans le département, au début du mois de janvier.