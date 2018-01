Scandales et corruption à gogo des "Crapules de la République"

Dans l'affaire Lactalis, "le poids des lobbys est énorme. Les lois sont faites par ceux qui veulent continuer à s'entendre, c'est-à-dire les élus et les industriels", assure Roger Lenglet dans le Grand Soir 3.

Lactalis est le premier groupe laitier au monde, bien implanté en France. Cela le rend-il plus difficilement attaquable ? "Absolument. Plus le groupe est important, plus c'est un employeur de la République, plus on y trouve d'anciens élus qui s'y sont recasés", affirme le journaliste d'investigation.

"Corruption au plus haut niveau"

Dans son dernier livre, Les Crapules de la République, Roger Lenglet montre "les ententes, les concussions, les appuis réciproques pour acheter la décision politique. Il y a de la corruption au plus haut niveau".

Et de citer des exemples : "Le lobbying des industriels a étouffé le dossier de l'amiante durant des décennies. Dans le monde de l'agroalimentaire, un certain nombre de scandales vont apparaître sur lesquels il y a déjà des rapports qui sont déjà enterrés au nom de la compétition économique, sur les nanoparticules notamment utilisées comme additifs, colorants ou conservateurs".