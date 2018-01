Lait infantile contaminé : la patron de Lactalis convoqué à Bercy

"Cette réunion s'annonce très tendue puisque le PDG du 1er groupe laitier mondial va devoir répondre à de graves accusations", explique Claudine Gilbert en direct du Ministère de l'Économie et des Finances. "Bruno Le Maire parlait hier d'une entreprise défaillante, de comportements inacceptables qui devront être sanctionnés. Et puis le Groupe Danone accuse Lactalis d'avoir continué à lui livrer du lait contaminé après la date de la procédure de retrait".

8e fortune française

Emmanuel Besnier, 8e fortune française, estimée à 8 milliards d'euros, fuit les pouvoirs publics. "En 2015, en pleine crise laitière, il avait refusé de se rendre à la convocation de Stéphane Le Foll", rappelle la journaliste. "Il fuit aussi la presse et ses propres salariés, qui ne connaissent pas son visage, il refuse de publier ses comptes. Dans quel état d'esprit viendra-t-il tout à l'heure ? On sait que le 9 décembre, il a déjà été reçu, on lui a demandé de retirer spontanément le lait contaminé. Eh bien le PDG de Lactalis a tout simplement refusé, obligeant le gouvernement à lancer lui-même par décret la procédure de retrait."

Le JT

Les autres sujets du JT