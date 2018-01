Lait contaminé : jusqu'où s'étend l'empire Lactalis ?

Derrière Lactalis, une kyrielle de marques présentes dans les rayons laitiers de nos supermarchés. Autant de best-sellers, qu'il s'agisse de yaourts ou de fromages, du camembert Président à la feta Salakis. Le groupe Lactalis, leader mondial des produits laitiers devant Nestlé, écoule ses produits dans 43 pays grâce à 75 000 salariés, pour un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros.

Un groupe très secret

Un géant industriel qui aime rappeler sur son site ses origines modestes. En 1933, André Besnier fait ses 17 premiers camemberts avec 35 litres de lait achetés à Laval (Mayenne). Son fils lui succède et lance en 1968 le tout premier camembert industriel au lait pasteurisé. C'est alors un carton. Le petit fils, Emmanuel Besnier, lui, en a fait le numéro 1, à force de racheter ses concurrents français et étrangers les uns après les autres. Un groupe capable d'imposer sa loi aux distributeurs et aux producteurs. Devant son siège social resté à Laval, les manifestations sont fréquentes. Un patron milliardaire aux photos rares. Il est aussi secret de son groupe. Lactalis n'est pas coté en bourse et ne publie aucun résultat financier.

