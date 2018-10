"Lactalis savait" : une association accuse l'industriel d'avoir consciemment continué à vendre du lait potentiellement contaminé

Après le scandale de contamination aux salmonelles l'an dernier, Lactalis aurait transformé des produits pour adultes avec le même lait. "On parle de 8 000 tonnes" accuse sur franceinfo le président de l’Association des familles victimes

"On parle de 8 000 tonnes de lait fabriqués dans la même usine." Un an après le scandale, Quentin Guillemain, le président de l’Association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles accuse Lactalis d’avoir continué à vendre du lait en poudre, destiné à être transformé en produits d’alimentation pour adultes. Dans un communiqué, Lactalis "dément et condamne" ces accusations, spécifiant que les produits destinés aux adultes étaient fabriqués dans une autre tour, non sujette à la contamination.

Après la contamination d’une cinquantaine de nourrissons intoxiqués par du lait premier âge, produits par l’usine de Craon en Mayenne, l’entreprise agroalimentaire avait dû fermer temporairement l’usine et retirer de la vente des centaines de milliers de boîtes de lait en poudre. Lactalis est depuis visé par une information judiciaire pour tromperie et blessures involontaires.

franceinfo : Comment l'Association des familles des victimes du lait contaminé aux salmonelles a-t-elle eu accès à ces nouveaux éléments ?

Quentin Guillemain : Ces informations, nous les avons eues par la préfecture de Mayenne elle-même : les rapports de contrôle de la DGCCRF [direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes] et ds vétérinaires sur place. Ce sont des éléments que nous demandons depuis un an. On parle de 8 000 tonnes de lait fabriquées dans la même usine, mais destinées à l'alimentation pour adultes qui ont continué à être vendus malgré les rappels de produits infantiles.

Selon vous, les responsables de Lactalis savaient-ils qu'ils écoulaient du lait potentiellement contaminé ?

Ils savaient évidemment que des produits infantiles étaient produits dans cette usine mais aussi des produits pour adultes. C'est écrit noir sur blanc dans les contrôles réalisés par l'État, ces produits existent.

Est-ce qu'on peut tracer ces produits, savoir dans quels rayons ils ont été vendus ?

Non, c'est tout le problème. Ce sont des produits qui ont été transformés, utilisés pour fabriquer des desserts dans lesquels on trouve des laits. Savoir aujourd'hui quels types de produits ont été fabriqués par la vente de ces laits-là, il faudrait demander à Lactalis, qui normalement est censé savoir.