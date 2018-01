Affaire Lactalis : les parents de bébés contaminés en appellent à la justice

Nohan, six mois, a déjà été hospitalisé trois fois depuis le début de la crise du lait infantile, et ce n'est pas fini. "Tous les deux jours, il y a des rechutes, on a des pics de fièvre, ce n’est pas le top encore", déplore sa maman, Ségolène Noviant, au micro de France 3. Une situation insupportable pour cette mère qui s'agaçait encore de trouver des boites de lait après leur rappel. Si on a évité le pire, de nombreux enfants se sont retrouvés en situation d'urgence absolue.

Une enquête ouverte

Regroupés en collectif, des dizaines de parents veulent forcer Lactalis à faire la lumière sur l'origine de cette contamination. Une première plainte, déposée mi-décembre a déjà déclenché l'ouverture d'une enquête préliminaire. Les familles espèrent maintenant la nomination d'un juge d'instruction. Désignation qui permettrait d'enquêter dans l'usine d'où sont sortis les lots infectés.

