La Rochelle : des repas chauds et gratuits pour les étudiants

Depuis huit ans qu’elle est à la retraite, Liliane Arrivé est au service des autres. Désormais, elle cuisine, aux côtés de sa fille Audrey, des repas chauds et gratuits pour les étudiants de La Rochelle (Charente-Maritime). Avec son food-truck, La Cocotte Jaune, elle tente de mettre du baume au cœur à cette partie de la population très fragilisée par la crise.



Une centaine de repas

"En Charente-Maritime, il y a énormément d’associations et de bénévoles qui s’occupent des plus démunis. Quand on a un peu de temps, c'est la moindre des choses", explique-t-elle. Pour les légumes et les desserts, Liliane et Audrey ont activé leur réseau caritatif. Pour la viande, c’est le corps enseignant qui a réglé la note du boucher. Privés de cours, de job, de rencontres… Une centaine d'étudiants reçoit un repas à chaque passage de La Cocotte Jaune. "Ce soir, on sait qu’on en a dépanné 100, mais peut-être qu’on en a laissé 300 sur le bas-côté...", s'inquiète tout de même Liliane.