La filière du thon renait à Arcachon

Sur le marché du Cap Ferret (Gironde), les badauds redécouvrent le thon blanc. Celui-là est pêché dans le bassin d'Arcachon. "Une petite industrie thonière se met en place dans le bassin d'Arcachon. Cette année j'ai décidé de continuer la chaine et proposer ce poisson merveilleux", explique aux gens Frédéric Bruyère, de la conserverie des pins. Confit, à l'huile, au thym-laurier, ou au piment doux, plusieurs sortes de thon sont concoctées par ce passionné. C'est la première qui est artisanale dans le bassin. "Ça donne du sens à la consommation de pouvoir consommer local", acquiesce une femme.





La demande explose

Peu avant minuit, le bateau revient au port après trois jours loin des côtes pour pêche le thon blanc. La ressource s'est régénérée après une période de disette. "Il y a eu un laps de temps où ce n'était pas intéressant d'y aller parce qu'il n'y en avait pas suffisamment. On arrive à des apports sur lesquels on peut compter", précisent les pêcheurs.

Vendu aussi à la criée à 5h du matin, il l'est aux plus offrants. Le directeur de la conserverie est focalisé sur sa marchandise. Le prix ne fait que grimper. Plus de 4,50 euros le kilo contre à peine 3 euros au mois de juin. Le résultat d'une pêche raisonnée centrée sur la qualité plutôt que la quantité.