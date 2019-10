L'Unicef publie un rapport alarmant sur l'alimentation des enfants

"En 2018, il y avait 676 millions d'enfants de moins 5 ans à travers le monde. Selon l'Unicef, un tiers est mal nourri ou en surpoids. En clair, les enfants mangent trop, mal ou pas assez. Un enfant sur deux a des carences alimentaires, avec un manque de fer ou de vitamines, ce qui peut avoir de très graves conséquences comme des déficiences visuelles, auditives ou intellectuelles", détaille la journaliste de France 2 Murielle Rousselin.

Le surpoids des enfants en hausse

"L'Unicef évoque trois raisons principales : la mondialisation des habitudes alimentaires avec une consommation de boissons trop sucrées ou de repas trop gras, la pauvreté ou le changement climatique. Le rapport révèle un nouveau phénomène. En plus de la sous-nutrition, les enfants des pays pauvres doivent faire face au surpoids. Pour améliorer la situation, l'Unicef encourage les gouvernements à baisser les prix et étiqueter de façon claire et nette les aliments sains afin que les consommateurs fassent le bon choix pour leur santé et celle de leurs enfants", conclut Murielle Rousselin.

