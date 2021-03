L'UFC-Que Choisir lance son application "Quelproduit" pour vérifier l'innocuité et la composition des produits de consommation

Selon l'UFC-Que Choisir, l'application ne se contente pas de vous donner une appréciation sur le produit scanné mais propose "des alternatives plus saines" pour permettre "de mieux consommer".

L'UFC-Que Choisir a annoncé lundi 15 mars le lancement de l'application mobile Quelproduit qui permet de vérifier "l'innocuité et la composition de vos produits cosmétiques, alimentaires et ménagers". Gratuite et collaborative, cette application a été financée grâce aux dons des consommateurs.

Quelproduit va permettre aux consommateurs d'évaluer, aussi bien la qualité nutritionnelle des produits alimentaires que la présence ou l'absence de substances indésirables dans les produits cosmétiques et ménagers.

6 000 produits ménagers déjà intégrés dans la base

230 000 produits cosmétiques, 134 000 produits alimentaires et 6 000 produits ménagers sont déjà intégrés dans la base Quelproduit. L'utilisateur aura la possibilité de l'enrichir : "Si un produit scanné n'y figure pas, l'application vous proposera de nous envoyer des informations sur celui-ci", explique L'UFC-Que Choisir dans un email envoyé à ses abonnés.

Mais l'application Quelproduit ne se contente pas de vous donner une appréciation sur le produit que vous avez scanné, elle propose "des alternatives plus saines" pour permettre "de mieux consommer", selon l'association. Quelproduit est disponible sous Android et iOS.