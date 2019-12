"L'audace", l'exposition qui se déguste avec les yeux au château de Valençay

Dans l'Indre, le château de Valençay accueille le Festival international de la photographie culinaire. "L'audace", le thème de cette dixième édition, a inspiré 25 photographes du monde entier. A déguster avec les yeux jusqu'au 5 janvier 2020.

Depuis quelques années, la cuisine n'a jamais suscité autant d'intérêt. Le visuel prend de plus en plus d'importance dans la réussite d'un bon repas. On mange désormais avec les yeux ! Les chefs cuisiniers rivalisent d'ingéniosité pour mettre en valeur leurs créations et font appel aux photographes culinaires.

Il y a dix ou quinze ans, quand on achetait un livre de cuisine, on avait le nom du chef de la recette mais on ne connaissait pas le nom du photographe qui l'accompagnait. Je trouvais ça très injuste.Jean-Pierre Stephan Directeur du Festival international de la photographie culinaire

Crée en 2009, le Festival International de la photographie culinaire met donc en lumière le travail de ces artistes internationaux photographes plasticiens d'un nouveau genre. Pour ce millésime 2019, on a demandé à chacun des 25 photographes de sélectionner trois images sur le thème de l'audace. Leurs photos sont artistiques mais invitent aussi à réfléchir, rêver, sourire et saliver.

La gastronomie élevée au rang d'art au XIXe

Quoi de plus symbolique et naturel pour le Château de Valençay que d’accueillir ce festival dans la demeure du Prince de Talleyrand, qui faisait de sa Table et de son prestigieux cuisinier Antonin Carême un atout décisif pour mener à bien la politique extérieure de la France. Il devint le premier chef internationalement reconnu.

Le parrain de cette nouvelle édition anniversaire n'est autre que Romain Meder, chef exécutif triplement étoilé du restaurant Alain Ducasse, Plaza Athénée Paris.

Exposition "L'audace", Château de Valençay du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020.