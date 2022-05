Justice : ouverture du procès de la viande contaminée contre Castel Viandes

A. Lay, F. Simoes, M. Baudouin, France3 Nantes, C. Beauvalet

Le procès du scandale de la viande avariée s'ouvre jeudi 5 mai, à Nantes. La société d'abattage et de découpe Castel Viandes est soupçonnée d'avoir mis sur le marché de la viande impropre à la consommation en falsifiant les documents de traçabilité.

Le PDG de l'abattoir Castel Viandes et deux de ses cadres sont sur le banc des accusés, jeudi 5 mai. Ils comparaissent au tribunal de Nantes (Loire-Atlantique) pour tromperie sur la marchandise. Alors responsable qualité de l'abattoir, Pierre Hinard, avait donné l'alerte en 2008 dans un livre. Il y décrit avoir vu des stocks de viande avariée remis sur le marché. "C'était vraiment des actes délibérés. (…) On jouait avec la vie des gens, la vie d'enfants", déclare-t-il.

Jusqu'à deux ans de prison et 300 000 euros d'amende

Une enquête avait été ouverte en 2013. Les gendarmes avaient découvert des viandes contaminées à la salmonelle, à la bactérie E.coli et de la viande périmée, partie en fabrication de steaks hachés. L'avocat de l'abattoir, Me Benoit Chabert, maintient de son côté qu'il "n'y a jamais eu de pratique de remballe chez Castel Viandes". Les responsables de l'entreprises encourent des peines allant jusqu'à deux ans de prison et 300 000 euros d'amende.