Viande avariée : le groupe Castel Viandes sera jugé pour tromperie jeudi 5 mai

En 2008, Pierre Hinard, ancien responsable qualité de Castel Viandes, dénonçait la "remballe", c'est-à-dire la réutilisation de viande avariée par les abattoirs. Il travaillait pour un abattoir, Castel Viandes, accusé d'avoir fourni de la viande impropre à la consommation à des restaurants et supermarchés. "Là, on jouait avec la vie des gens", se rappelle-t-il. Trois responsables de l'abattoir ont été mis en cause et vont comparaître au tribunal de Nantes (Loire-Atlantique), jeudi 5 mai. Pour Benoît Chabert, avocat de Castel Viandes, la marque n'a jamais pratiqué la "remballe".

Des contrôles opaques

Depuis cette affaire, les contrôles vétérinaires dans les abattoirs restent opaques. D'ailleurs, l'équipe de France Télévisions n'a pas pu y assister. "Les contrôles en atelier de découpe, c'est deux par an maximum. Mais clairement, pour avoir une pression suffisante, il faudrait trois, quatre fois plus", réclame Nicolas Revault, inspecteur de l'hygiène en abattoir du syndicat SNUITAM.