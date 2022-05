Jardinage : le potager permet de réaliser des économies

De plus en plus de Français s'intéressent à la réalisation d'un potager. Cela permet aussi d'économiser sur les fruits et légumes, qui sont plus chers dans le commerce.

De nombreux Français se sont lancés dans un potager afin de réaliser des économies. Yolande, une infirmière, fait pousser des tomates, des radis, des haricots… "Je voulais faire ma propre production et vraiment pouvoir manger sainement", explique-t-elle. Deux autres jardiniers, présents depuis plus de 20 ans, n'achètent plus leurs fruits ou légumes en supermarché. "Un kilo de tomates à 4 euros et quelques, il vaut mieux les récolter chez nous", assure l'un d'entre eux.

"Il faut être tous les jours dedans"

Ils louent le terrain 75 euros à l'année et n'ont qu'à payer l'eau pour leurs plantations. "C'est un plaisir de faire, mais il faut être tous les jours dedans", constate Jean-Paul, un jardinier. Cultiver sa terre intéresse de plus en plus. Dans une jardinerie, la vente de plants potagers a augmenté de 10 % en 2021. La clientèle est plus jeune et moins expérimentée. "On est là aussi pour aider au choix et à la réussite du potager", indique Rémi Brigand, directeur d'une jardinerie à Mâcon (Saône-et-Loire).