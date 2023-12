Interdiction de récolte et de vente d'huîtres en Gironde : un "préjudice entre 7 et 9 millions d'euros", estime le président du comité régional de la conchyliculture

La récolte et la commercialisation d'huîtres du bassin d'Arcachon sont interdites depuis mercredi, après des cas d'intoxications alimentaires collectives.

"Sur le bassin d'Arcachon, c'est une perte de chiffre d'affaires entre 7 et 9 millions d'euros", estime Olivier Laban, président du comité régional de la conchyliculture Arcachon-Aquitaine, sur franceinfo le jeudi 28 décembre. Une assemblée générale de la profession se tiendra vendredi alors que la pêche, la récolte et la commercialisation d'huîtres du bassin d'Arcachon et du banc d'Arguin sont interdites depuis mercredi par la préfecture de Gironde.

Cette somme représente les "800 à 1 000 tonnes" d'huîtres qui ne seront pas écoulées jusqu'au 31 décembre. Le préjudice pourrait être plus important car "on est parti pour une fermeture de 28 jours" affirme Olivier Laban, également ostréiculteur à Gujan-Mestras. Le fait d'être "privé de commercialisation tout le mois de janvier" représente un "énorme préjudice" auquel s'ajoute une "détérioration de l'image" des ostréiculteurs qui passent pour des "empoisonneurs" alors qu'ils sont "victimes d'un dysfonctionnement", souligne-t-il en mettant en cause le réseau d’assainissement "qui a complètement saturé".

Une "assemblée générale de la profession se tiendra (vendredi)", indique Olivier Laban, alors qu'une lettre a été envoyée ce jeudi au préfet. "Il va falloir que des mesures sanitaires soient mises en place", insiste l'ostréiculteur qui craint une baisse des prix quand les huîtres seront remises en nombre sur le marché dans quelques mois.