Ille-et-vilaine : le rayon poissonnerie pris d'assaut pour le réveillon

À Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), les rayons alimentation sont bondés de monde lundi 24 décembre. Pour le directeur, cette journée n'est pas à manquer. La grande surface va faire deux fois son chiffre annuel. "Nous avons triplé l'effectif. 15 personnes sont mobilisées au rayon poisson", raconte Jean-Marc Finot, directeur du magasin. À 8 heures, les étals de la poissonnerie sont pris d'assaut. Parmi les clients pressés, il y a ceux qui s'y sont pris depuis longtemps. Mais la majorité improvise ces courses de dernière minute.

400 kg de crevettes vendus

Foie gras, saumon et fruits de mer sont les produits les plus consommés pour le réveillon. Les clients les ont prévus à leur menu. 400 kg de crevettes vendus en une journée, cinq tonnes d'huîtres pendant les fêtes. Le rayon poissonnerie multiplie ses ventes par dix. Les acheteurs ne regardent pas trop leur dépense. "On se fait plaisir", avoue une cliente. La plupart des grandes surfaces resteront ouvertes jusqu'à 19 heures lundi 24 décembre.

Le JT

Les autres sujets du JT