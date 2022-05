Îles anglo-normandes : les délices gastronomiques de Jersey

Sur l'île de Jersey (Royaume-Uni) paissent des vaches laitières. "Les Jersiaises, ce sont tout simplement les meilleures du monde. En rapport à leurs tailles, elles produisent plus de lait avec moins d'herbe", assure Bryonny Le Boutillier, propriétaire de woodlands Farm à Saint Hélier. Elle a en charge la ferme familiale. Sur l'île, le lait est plus cher, mais plus riche, ce qui est idéal pour le beurre. Les pâturages des vaches occupent la moitié de l'île.

Les "honesty boxes"

Autre spécialité culinaire de Jersey : les pommes de terre. Celles-ci poussent en à peine trois mois. "On les plante sur les terres en pente de l'île (…) l'eau ruisselle naturellement, elles sont ensoleillées dès le matin", explique Nigel Holiday, producteur à the Jersey Royal Company. Enfin, un peu partout à Jersey, on peut croiser des "honesty boxes", boîtes d'honnêteté. À l'intérieur, les fermiers laissent leurs productions. Les habitants paient en laissant de l'argent dans une boîte prévue.