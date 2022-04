Gastronomie : la fraise de Plougastel, un goût particulier et recherché

À Plougastel (Finistère), la fraise a été importée au XVIIIᵉ siècle. "Elle est venue à Plougastel en premier, après avoir quitté le Chili et elle s'est très vite plu", explique Régis Pichon, fraisiculteur. Avec sa femme, Jocelyne, il ramasse plus de 8 000 kilos de fraises. Gariguettes, ciflorettes ou charlottes offrent de la diversité à la fraise de Plougastel. Avec les chaleurs du mois de mars, les fraises ont 15 jours d'avance et sont à la carte d'Olivier Bellin, chef de l’Auberge des Glazicks.



Un goût différent à chaque fois

Le chef prévoit un sorbet fraise, avec une salade de fraises et une vinaigrette fumée. "C'est une salade de cuisinier, plutôt qu'une salade de pâtissier", explique Olivier Bellin. Il fait goûter son nouveau dessert à son personnel. "La fraise est en déclinaison, mais elle a à chaque fois un goût différent", décrit Marie Fromager, cheffe de rang à l'Auberge des Glazicks.