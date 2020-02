Gastronomie : combien faut-il dépenser pour mettre un plat régional sur votre table ?

Quels sont les plats régionaux préférés des Français ? "On oublie steak-frites, le hamburger ou encore la pizza, les Français raffolent du bon plat, réconfortant, qui mijote et qui réunit de grandes tablées", explique Nabila Tabouri sur le plateau du 13 Heures. "Premier sur le podium des plats régionaux, le magret de canard, plébiscité par 48% des Français, puis la raclette par 33% et enfin le boeuf bourguignon par 29%."

Les crêpes moins chers dans le Grand Est qu'en Bretagne

Pour déguster ces aliments, les plats varient d'une région à l'autre, et ce n'est pas forcément dans leur lieu d'origine qu'ils sont le plus abordable. "Par exemple, le cassoulet est moins cher en Normandie qu'en Occitanie. D'après une étude, sur les produits vendus dans les supermarchés, une boite de 420 grammes vaut 2,01 € contre 2,66 €. En revanche, en Occitanie, toujours selon cette étude, la choucroute est meilleure marché que dans le Grand Est, 4 € les 900 grammes, contre 5,76 €. Autre surprise, les crêpes sont moins chères dans le Grand Est qu'en Bretagne", précise la journaliste.

