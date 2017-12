Fruits exotiques : les Français en raffolent

Les fruits exotiques connaissent un réel engouement durant les fêtes de fin d'année. "Celui qui a la cote c'est la banane. Chaque Français en mange en moyenne une cinquantaine par an. À elle seule, la banane représente 69% de la consommation de fruits exotiques. Loin derrière, on trouve l'avocat. En troisième position c'est l'ananas. Les fruits exotiques c'est un marché mondial qui pèse de plus en plus lourd : 62 millions de tonnes ont été produites l'an dernier", commente Anthony Jolly.

Des propriétés nutritives

Les fruits exotiques sont-ils bons pour notre santé ? "Les fruits exotiques ne sont pas des aliments miracles, mais certains ont quand même des propriétés nutritives très intéressantes. (...) L’acérola, cerise des Antilles, contient 50 fois plus de vitamine C qu'une orange. Plus connu, le litchi est un excellent antioxydant et réduit le risque de maladies cardiovasculaires", explique le journaliste.

