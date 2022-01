Fruits et légumes : les prix explosent et la consommation baisse, alors que certains producteurs ont du mal à écouler leur stock

C’est un nouvel exemple de la hausse des prix constatée sur de nombreux produits de notre quotidien : les prix des fruits et légumes ont augmenté de 9 % en deux ans. L’association Familles rurales réclame la mise en place d’un chèque fruits et légumes, alors que certains producteurs ont du mal à écouler leur stock.

Qu’ils soient produits en France ou à l’étranger, locaux ou exotiques, tous ces fruits et légumes ont un point commun : leurs prix explosent, de 9 % en deux ans. Les clients le constatent à la caisse. "Mon panier moyen avant, était plutôt autour de 40, 50 euros et là je passe carrément au-dessus de 60 euros depuis quelques semaines déjà", constate une jeune femme. Une vendeuse assure même désormais perdre des clients.

Baisse de la consommationde

Des fruits de plus en plus chers à cause des aléas climatiques, mais aussi de la pandémie qui a perturbé les transports de marchandises. Les fruits et légumes représentent jusqu’à un tiers des dépenses alimentaires pour un foyer. Alors l’association Familles rurales redoute que les plus modestes en consomment de moins en moins, et demandent un chèque pour ces produits, afin d’éviter les maladies liées à une mauvaise alimentation. Une baisse de la consommation a déjà été constatée en ce moment par certains producteurs. Les agriculteurs doivent parfois même donner une partie de leur stock, pour ne pas le jeter.