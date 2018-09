France : légère baisse de la précarité, mais une situation inquiétante

Les Français ont un peu moins de problèmes d’argent. 14% finissent chaque mois à découvert contre 19% en 2017, selon le baromètre du Secours populaire. La précarité touche pourtant de nouveaux publics. L’an dernier, 37% des sondés affirmaient avoir déjà connu cette situation. Ils sont 39% en 2018. Illustration avec la santé ou les congés. Certains actes médicaux mal remboursés constituent un problème pour 38% des Français et 41% avouent avoir des difficultés à partir, au moins une fois par an, en vacances.

Des conséquences inquiétantes sur l’alimentation

Plus inquiétantes encore sont les conséquences sur l’alimentation. Manger de la viande, au moins une fois par semaine, est trop coûteux pour 17% des personnes interrogées. Près d’une sur cinq déclarent avoir des difficultés pour payer la cantine des enfants et 27% estiment que consommer des fruits et légumes frais, au moins une fois par jour, leur coûterait trop cher.

Le JT

Les autres sujets du JT