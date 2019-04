Feuilleton : le monde à la baguette (5/5)

Il y a six ans, Julie Lefrançois et son mari transforment une ferme en boulangerie, dans l'Orne. Son plaisir à elle : faire sa pâte à la main, avec des graines anciennes et bios. "C'est juste magique de sentir la pâte, dit-elle. Avec les mains, on sent quand elle est prête, beaucoup plus qu'avec un pétrin." À quelques pas de la ferme, son mari, Erik, fait pousser leurs céréales. Il a choisi de cultiver du blé, de l'avoine, du sarrasin, sans labour et sans produits chimiques.

Une farine produite à l'ancienne

Il faut ensuite transformer le blé en farine, à l'ancienne, avec deux meules de pierre qui permettent de préserver les qualités de la farine. Erik produit alors une farine semi-complète qui servira à faire le pain du lendemain. Ici pas de four, on cuit le pain dans une ancienne cheminée. Le couple vend sa production deux fois par semaine, à la boutique de la ferme ou sur les marchés. Ils pourraient en produire plus tant le succès est là, mais n'ont pas assez de farine.

