Fêtes de Pâques : quelles sont les traditions ?

C. Tixier

Pourquoi offrons-nous des œufs en chocolat ou des lapins à Pâques ? Chloé Tixier, journaliste à France Télévisions en plateau explique : "La tradition des œufs remonte à l'Antiquité. Les Égyptiens, eux, s'offraient des œufs de poule pour fêter l'arrivée du printemps. Avec l'arrivée du christianisme, ce sont les symboles de la résurrection du Christ, il était interdit d'en manger pendant le carême. En Allemagne ou au Royaume-Uni, ce sont des lapins, qui célèbrent eux aussi l'arrivée du printemps."



Des cloches moyenâgeuses

En France, il est aussi commun de trouver à cette époque de l'année des cloches en chocolat. La journaliste nous dit pour quoi : "Les églises avaient pour interdiction de faire sonner les cloches entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques pour marquer le deuil du Christ. On racontait alors que les cloches partaient à Rome (Italie) pour se faire bénir par le Pape. À leur retour, elles sonnaient et déposaient des œufs en chocolat devant les portes."