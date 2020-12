Fêtes de fin d'années : engouement pour le chocolat

Le chocolat est, paraît-il, un remède contre la déprime. Alors en cette fin d'année 2020, le chocolat est partout et sous toutes ses formes. Dans cette grande surface, impossible de passer à côté des chocolats, plus de 500 références se bousculent pendant les fêtes et les promotions se multiplient. Les fêtes représentent 10% des ventes de l'année pour les chocolatiers en moyenne. L'an dernier, 759 millions d'euros de chocolats ont été vendus entre novembre et janvier.



98 euros le kilo pour un chocolat artisanal

Chez Matthieu Godefroy, artisan chocolatier, l'activité bat son plein : "on est à peu près à 500 kilos de bonbons de chocolat. D'habitude on est autour des 200 kilos la semaine, donc on est à 300 kilos de plus par semaine. C'est énorme, il faut suivre !" explique le chef. Avec la crise sanitaire, les commandes ont doublé, boostées par les ventes sur Internet. Pour un chocolat artisanal, il faut compter 98 euros le kilo, contre un prix compris entre 20 et 60 euros le kilo pour un industriel.

